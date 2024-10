Belén Rizo Patrón se ha mostrado madura para su edad, e, incluso ahora, se animó a darle unos consejos de amor a su mamá Techi. La joven notó bastante triste a su progenitora por dejar atrás el barrio y regresar a Casuarinas; así que optó por darle una luz de esperanza.

Ahora que regresaron a la casa familiar, José Antonio no se quedó con ellas, así que para Belén esa es la señal que Techi necesitaba para exponer su amor con Manuel. “Mamá, ahora eres una mujer separada y tienes que ir poco a poco, pero ya no tienes que darle explicaciones a nadie”, sentenció la joven.

Pero Techi no se mostró tan convencida porque ella aún tiene una niña pequeña a quién cuidar. “Justamente por eso mamá, yo no creo que sea bueno que Picky piense que ustedes van a volver. Somos una entre miles de familias con padres separados”, le prometió Belén.

Y no solo eso. La joven abrió su corazón y le dijo sinceramente: “Yo lo adoro (a mi papá) y estoy súper agradecida con él porque nos devolvió esta casa, pero no quiero verte triste. Nosotras regresamos y hemos cambiado y en eso no hay vuelta atrás. Y si tú realmente estás enamorada de Manuel, no lo pierdas por miedo a mi papá o a Cocó”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.