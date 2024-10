María Gracia Rizo Patrón parece ser la MÁS emocionada con regresar a Casuarinas, después de que su papá José Antonio recuperara la casa familiar que perdieron en el embargo. Pero, quien no sale de su cabeza es Salvador Gallardo, quien ahora vive al otro lado de Lima.

Al no aguantarse las ganas de hablar con él, decidió llamarlo para darle la noticia, aunque se llevó la sorpresa de que todo el barrio ya sabía que se habían ido. “Oh my Gucci, pero qué chismosos son por tu zona”, exclamó la joven.

Regresando a lo verdaderamente importante, Gracia le aseguró que vivir alejados NO cambiaría para nada su relación. “Me da pena porque extraño tenerte al otro lado de la pared. Pero nos vamos a seguir viendo y seguido”, precisó. “Porque yo te quiero ver ahorita”, le respondió Salvador.

Y fue en ese momento que a Gracia se le “escapó” su declaración de amor. “Ay yo también, mi amor, pero es que ahorita tenemos que ir tranqui. No podemos apresurarnos tanto”, dijo.

Salvador no podía creer lo que estaba escuchando, aunque tampoco le incomodó e, incluso, se puso feliz. “Tú también eres mi amor. No me importa que estés al otro lado del mundo, yo muevo cielo, mar y tierra para verte, si eso no es amor, ¿qué cosa es?”, le respondió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.