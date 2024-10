José Antonio Rizo Patrón optó por NO quedarse a vivir en la casa familiar junto a Techi y sus hijas; pero JAMÁS las dejaría sin vigilancia. Así que ahora el hombre encontró en Esteban a su nuevo aliado para mantenerse al tanto de lo que ocurre con ellas.

Durante el viaje en auto, José Antonio le propuso: “Quiero que entiendas que voy a necesitar algo más de ti. Quiero saber todo lo que pasa con mi mujer, mis hijas. Quiero saber todo lo que ocurre en esa casa, quién entra, quién sale, de qué conversan, ¿me entiendes?”.

Y Esteban no lo dudó ni un minuto. “Ha llegado con la persona precisa, soy el ideal para este puesto. Yo entrené durante años en el servicio de inteligencia, antes de trabajar para don Aurelio, soy cinturón negro en karate, en judo, en todo, así que para mí esto es pan comido, me va a costar nada. A quién le va a costar un poco eso a usted me parece”, sugirió.

José Antonio no puso ningún impedimento para ello. “Claro, cada dato importante tendrá su billetito”, finalizó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.