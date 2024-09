Enrí DESCUBRIÓ la mentira de Conchita Mendez. El joven atrapó a su mejor amiga bebiendo una cerveza en la sala cuando se supone que una mujer embarazada NO puede tomar bebidas alcohólicas. “Las mujeres son muy susceptibles con esto de las náuseas, los mareos, el cambio hormonal…”, sugirió él cuando vio sumamente despreocupada a su ‘roomie’.

Ella intentó despistarlo. “No, yo estoy tan fresca como una flor. Estás peor que tombo, deja de controlarme tanto”, se quejó. Pero Enrí no dejó pasar la situación: “Estoy preocupado porque alcohol más bebé es igual a desgracia”.

Así que, viéndose acorralada, Conchita CONFESÓ la verdad. “Ya no puedo más, Es mentira. No hay bebé”, dijo.

Esta afirmación dejó EN SHOCK a Enrí. “¿Cómo que no hay bebé?”. “En la ecografía se ve que no hay bebé. No estoy embarazada, Enrí”, aclaró Conchita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.