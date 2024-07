José Antonio Rizo Patrón llegó a la casa de María Teresa De La Puente y se percató que segundos antes Manuel abandonaba el lugar. Por este motivo, decidió pedirle explicaciones a Techi por lo sucedido. Sin embargo, la mujer evitará sus preguntas a toda costa. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo se te ocurre exponernos como familia? Mira, felizmente sólo está Piedad y durmiendo”, expresó.

José Antonio no entró en ese tipo de juegos y quería ir defrente al grano. “Sé perfectamente quienes están, ¿quién es ese tipo?”, sentenció. “Es mi vecino, estoy cuidando a su hijo. De verdad, ¿cómo se te ocurre venir aquí? ¿no sabes que la policía te está buscando?”, respondió Techi, intentando calmar a su aún esposo, quien estaba furioso por los celos que se apoderaron de su cuerpo.

Tras ello, María Teresa comenzó a indignarse por la situación. “¿Con qué cara vienes a buscarme?”, expresó. No obstante, el empresario decidió dejarle las cosas claras a Techi: “Supongo que ese tipo sabe que eres una mujer casada, porque te recuerdo, Techi, no me voy a separar de ti”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.