Franco Gallardo, después de conversar con María Belén Rizo Patrón y ser descubierto por Margarita, tomó una drástica decisión acerca de su futuro amoroso. “¿Por qué cada vez que ves a Belén te cambia la cara? ¿No será que te sigue gustando?”, preguntó Margarita muy molesta por lo que acababa de presenciar.

Tras ello, insinuó que él todavía gusta de Belén. “¿Por qué no regresamos? No estamos juntos porque tú no quieres, si por mí fuera seríamos enamorados de nuevo” , añadió. Franco comenzó a darle algunas explicaciones del por qué todavía no están juntos, pero Margarita no parecía estar muy convencida.

“Si tu no quieres regresar conmigo, es porque la pituquita esa te sigue moviendo el piso”, fue el tajante comentario de Margarita. Ante ello, Franco no encontró mejor solución que regresar con ella. “¿Sabes qué? Quiero te sientas segura, ¿quieres volver conmigo?”, sentenció.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.