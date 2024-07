Luego de la boda fallida entre Goyo y Conchita Méndez, Micaela Gallardo llegó a su casa junto a Felipe Arosamena. Ambos se pusieron a comentar acerca de lo sucedido, pero también destacaron la forma en la que María Gracia Rizo Patrón se puso celosa al verlos juntos. Fue ahí cuando Pipo decidió hacer tremenda confesión acerca de lo que será su futuro con su expareja.

“¿Sabes qué, Micaela? Yo sé que ella ha sido demasiada injusta contigo, pero he tratado de perdonarla. No me hace bien seguir con este rencor”, comenzó diciendo causando gran sorpresa en Micaela, quien escuchaba bastante atenta. “¿Tú quieres perdonarla para seguir con ella?”, preguntó la hija de Manuel.

“A pesar de lo que me hizo siento que sigo enamorado de ella y trato de sacármela de la cabeza, pero la extraño mucho”, sentenció Felipe. “Cualquier decisión que tome te pido que no la juzgue, porque quiero seguir siendo tu amigo”, agregó el estudiante de medicina.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.