Cada vez falta menos para que Conchita y Goyo se casen frente a todos sus invitados. Todo el plan de la emprendedora parece que no está bien enrumbado, por lo que decidió hablar con Manuel Gallardo para que tomara acción antes de que sea demasiado tarde. “¿Estás seguro que no tienes nada que decirme?”, preguntó. Sin embargo, el “Tiburón” ni se inmutó.

Al ver que no le dijo nada más, decidió recalcarle que está apunto de casarse con otro hombre que no es él. “Yo me refería a algo más personal… Manu, no sé si te has dado cuenta, pero me voy a casar… Con otro”, manifestó Conchita. Tras ello, finalmente Manuel se atrevió a dedicarle unas palabras, pero no lo que esperó.

“Conchita, yo sinceramente espero que seas inmensamente feliz y que hagas muy feliz a Goyo porque es muy buen tiempo”, expresó Manuel Gallardo. Esto desató la molestia de Conchita: “¿Sabes qué? Ponme de una vez mi velo en la cabeza. Estamos con la hora, porque hoy me caso”, sentenció Conchita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.