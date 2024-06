María Teresa De La Puente le contó muy angustiada a Manuel Gallardo acerca de que se encontró con José Antonio Rizo Patrón. Techi no sabe qué hacer, tiene muchos sentimientos encontrados. Es ahí donde “El Tiburón” se mostró como su apoyo y la consoló. “Techi. tu eres una mujer increíblemente fuerte, pero no está mal a veces pedir ayuda. No te preocupes que por esta vez no te voy a robar un beso”, expresó.

Techi quedó conmovida con la situación: “No sé qué sería de mi vida sin tí”, le dijo con una sonrisa. Manuel sabe que el regreso de José Antonio puede significar el fin de su amorío con ella. “Ay, lo que es el destino, ¿verdad? juntarnos y que no se pueda. No nos queda nada más que apechugar”, dijo muy cabizbajo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.