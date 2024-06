¡NO DA SU BRAZO A TORCER! Techi de la Puente no soportó ver a su esposo José Antonio Rizo Patrón de regreso en sus vidas como si nada. La mujer le gritó por abandonarlas a ella y sus hijas sin decir ni una sola palabra.

“José Antonio, ¿dónde diablos has estado? Te desapareciste sin decirnos nada y de pronto te apareces aquí. No quiero hablarte, no quiero verte. Bájate del carro”, le exigió al verlo sentado a su costado.

En tanto, José Antonio optó por tomar la situación con calma. “Tranquilízate. Tengo poco tiempo para hablar. Es importante que me escuches”, suplicó.

Pero Techi ENFURECIÓ: “He esperado tanto este momento… Lo único que veo es a un inconsciente de porquería que abandonó a su familia. No puedo, no puedo. La policía te está buscando. Interrogaron a mi mamá, mis hijas están nerviosas. ¿Te das cuenta por qué no quiero que estés aquí? Porque nos estás poniendo en peligro”.

Aunque, luego de una conversación, accedió a apoyarlo por una sola razón: “Si yo te apoyo va a ser por mis hijas, porque tú eres su padre (…) Te voy a dejar algo bien claro: todo lo que ha pasado ahora, ha tenido un costo muy alto para mí. No solamente me refiero a lo económico. Bájate del carro. No vuelvas a aparecer hasta que tengas las cosas solucionadas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.