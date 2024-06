La policía que anda en busca de José Antonio Rizo Patrón nuevamente llegó a la panadería de Don Bernardo y se encontraron con La Cocó, quien se puso nerviosa con toda la situación. Ante ello, los agentes comenzaron a sospechar sobre la verdadera identidad de la abuelita de las Rizo Patrón. “Conteste, señora, ¿quién es usted? ¿vive aquí?”, preguntaron muy intrigados.

La Cocó intentó salir del problema muy fiel a su estilo. “Yo me mareé con tanta pregunta, ¿no ve que me acabo de desmayar?”, contestó. Sin embargo, las preguntas sobre su procedencia no dejaron de parar. “¿Qué quieres que le responda? Cuando me desmayo yo pierdo la noción del tiempo. Digo tonterías, no recuerdo ni mi nombre”, reiteró.

Finalmente, se volvió a apoyar en Don Bernardo, quien no la dejó sola. “Claro que sí, él es mi esposito y vivimos aquí con nuestra nietecita y nuestro negocito de pancito”, expresó. Fue ahí cuando los efectivos policiales se calmaron y dejaron pasar el asunto.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.