En una de las últimas escenas de Pituca sin Lucas, José Antonio, en su nuevo departamento de soltero, estaba preparando todo para la esperada llegada de sus tres hijas. Tras colocar los vasos, los platos y unas flores en la mesa, se dio el tan esperado encuentro familiar.

Tras saludarse con todas, la primera en hablar fue la pequeña Piedad, quien entró corriendo a la sala y exclamó: “¡Qué linda tu casa, papi!”. Gracia, siempre tan práctica, le ofreció su ayuda para arreglar el lugar, a lo que José Antonio rápidamente respondió: “Recién he llegado, estoy pensando en poner algunos cuadros. Esperen a ver los cuartos que estoy armando”.



Luego de unos segundos, José Antonio les pidió: “Cierren los ojos, porque les tengo una sorpresa”. Cuando sus hijas abrieron los ojos, les presentó a su nueva amiga: Narela Polonia de la Alta Alcurnia Limeña, una gatita que adoptó para no sentirse solo. “Dicen que una casa no es una casa a menos que tenga mascota. A mí no me gusta mucho, pero puedo hacer un esfuerzo”, dijo, mientras observaba la emoción de sus hijas al conocer a la nueva integrante de la familia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.