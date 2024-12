En el último episodio de Pituca sin Lucas, los hermanos menores de cada familia, Franco y Belén, reafirmaron su amor con tiernas palabras, reforzando aún más su relación y asegurando que ya no habrá impedimentos que los separen.

Cuando ambos llegaban del terminal después de la emotiva pedida de mano de Salvador a Gracia, él la miró con cariño y le dijo: “Qué preciosa eres, Belén Rizopatrón”, sonrojándola al instante.

“Somos la mejor pareja de todas”, agregó Franco, mientras se reían juntos. Belén, con una sonrisa, le respondió: “Me encanta la pareja que hacemos, me encanta todo de ti. Me encanta saber que no te podía haber encontrado en otro sitio”.



Los enamorados sonrieron y entre bromas y risas, Franco le dijo: “No sé si se me ocurra algo tan chévere para una pedida de mano, mi hermano me ha dejado la valla muy alta”. A lo que Belén, con una mirada cómplice, contestó: “Aún falta para eso, pero lo bueno es que vamos a estar juntos sin que nadie se oponga”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.