Manuel Gallardo llegó hasta el lugar donde José Antonio Rizo Patrón se está quedando, tras salir de Casuarinas y alejarse de su familia. En una TENSA conversación, el “Tiburón” se mostró dispuesto a ALEJARSE por completo de Techi De La Puente, solo si eso significa que las hijas de ella no pierdan a su papá nuevamente.

“Yo sé que su principal problema es la separación de Techi. Eso es lo que lo tiene más aturdido porque el amor de sus hijas no lo ha perdido y jamás lo ha perdido porque usted siempre será su padre y los padres somos irremplazables”, aseguró Gallardo.

Pero José Antonio no se mostraba dispuesto a escucharlo porque, para él, el “Tiburón” tiene la culpa de su separación con Techi. “Manuelito, fuiste tú el que la alejó de mí. Si María Teresa no te hubiera conocido, nada de esto estaría pasando, mi familia no estaría rota”.

Y, un poco más calmado, Manuel le hizo una propuesta que dejaría contento a José Antonio. “Yo desaparezco del mapa. Usted vuelve a juntarse con su familia. Ustedes tienen una historia juntos desde hace mucho tiempo y sus hijas lo quieren, lo necesitan, pero quieren y necesitan a un padre, no a un dictador que dice cómo hacer las cosas. Usted y yo valemos lo mismo. Aunque usted tenga empresas millonarias que ganen 1000 veces más que la mía, usted y yo valemos lo mismo. Así que, ¿qué me dice? ¿Acepta mi propuesta?”, le dijo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.