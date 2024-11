José Antonio Rizo Patrón no tuvo corazón para no responderle el audio a la pequeña Piedad, así que le envió un mensaje de voz desde el lugar donde se está quedando, lejos de casuarinas. “Mi adorada agente secreto, te tengo que informar que tuve algunos problemas y tendré que volver a viajar. Pero apenas llegue a mi destino, me voy a comunicar contigo”, inició.

Pero esa no sería la única información que tendría tanto la pequeña como sus hermanas y su mamá. “Como no tendremos ningún árbol, te voy a estar mandando WhatsApp, aunque serán desde un celular nuevo que solo tú conocerás. ¿Puedo contar con la lealtad de mi agente secreto?”, le consultó.

Seguidamente, José Antonio le pidió perdón por no haberse despedido antes de irse. “Picky, pero todo fue muy repentino. Te pido que no comentes esto con nadie hasta que pasen unos días. Tu papá, esté donde esté, siempre te va a querer”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.