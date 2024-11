José Antonio Rizo Patrón tiene todo listo para fugar nuevamente del país y dejar atrás a sus hijas y a Techi De La Puente. Pero un mensaje de voz de Piedad romperá toda su coraza y le quebrará el corazón.

La más pequeña de las Rizo Patrón usó su último recurso y le envió un audio a su papá para evitar que la abandone nuevamente. “Amigo prófugo, no te escribo porque ya no vivo al lado del árbol y no sabía dónde esconderte las cartas. Te quería contar que ya llegué a mi campamento de scouts. Y me gustaría mucho hablar contigo (…) Papá, no quiero que vuelvas a ser prófugo, ni de la justicia ni de nosotros. Te necesito mucho, mucho. Vuelve por favor. Te quiero más que todo el mar”.

Al escuchar la voz de Picky, José Antonio no pudo evitar derramar lágrimas. ¿La pequeña Rizo Patrón lo convencerá de volver a Casuarinas?

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.