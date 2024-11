Picky nota que la situación está muy rara en su casa, sobre todo porque su papá no aparece desde hace algunos días. “¿Puedo saber dónde está mi papá? Me dijeron que iba a llegar ayer y todavía no viene”, acotó la jovencita.

La Cocó no supo qué decir, pero inmediatamente dio una excusa para salvar la situación.“Lo que pasa es que tengo este almuerzo romántico con Don Bernardo. Ustedes también se encierran en su cuarto”, respondió.

Sin embargo, la más pequeña de las Rizo Patrón no cree en sus palabras. “No les creo nada. Ustedes siempre me mienten, piensan que soy una tonta. Está pasando algo super raro de nuevo”, mencionó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.