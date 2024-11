Margarita le contó a Don Bernardo que tenía planeado irse a vivir con su mamá. Sin embargo, el panadero no pensó que su hija llegaría de pronto a Perú. “Hola, buenas… Estoy buscando a una persona que vive aquí, a Margarita…”, dijo la mamá de Margarita cuando vio a Miguelito.

El trabajador no reconoció a la hija de Don Bernardo. “Ahorita la voy a buscar, ¿cuál es su nombre? ¿quién la busca?”, explicó. Con mucho nerviosismo, decidió decir su nombre. “Me llamo Roxana, pero mejor no le diga quien soy. No nos vemos hace mucho tiempo”, explicó.

Al cabo de unos segundos, salió Margarita y se llevó tremenda sorpresa al ver a su mamá. “Hola, hija”, mencionó. Tras ello, ambas se dieron un fuerte abrazo en el que se le cayeron las lágrimas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.