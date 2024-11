Conchita Méndez salió decidida de su casa en busca de Techi, cuando llegó, sorprendió a la aún esposa de José Antonio Rizo Patrón. “Con razón, ahora entiendo la desigualdad. Con la plata de esta casa se da de comer a un comedor popular y hasta menos”, expresó.

Ver a Conchita generó incomodidad y molestias en María Teresa. “No quiero pelear. He venido en son de paz. Ahora estoy feliz con Goyo, me voy a casar. No sabes, se lo quité a la Génesis en el altar”, sentenció.

“Vine por otra cosa. Discúlpame por todo lo que te hice pasar… Yo sé que he sido obsesiva, he estado dolida… Pero ahora ya entendí y he dado un paso al costado”, comenzó diciendo. Finalmente reveló sus verdaderas intenciones. “Trencha, ¿te atreves a hablar de Manuel así, a calzón quitado?”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.