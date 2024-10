María Teresa De La Puente intenta comprender por qué José Antonio Rizo Patrón le dio una sorpresa de esa magnitud. “Todo ha sido muy abrupto, demasiadas emociones juntas. ¡Regresar a esta casa fue una decisión que yo debía tomar!”, dijo muy molesta.

Es ahí cuando el empresario, intentó calmarla con las siguientes palabras: “Tú te fuiste de esta casa, no por una decisión, sino porque yo me equivoqué. No te estoy pidiendo que nada a cambio, no te estoy pidiendo que me perdones”, expresó. “Ahora me quitaste lo que tenía, lo que había logrado con tanto esfuerzo. ¿Crees que soy un mueble, qué puedes trasladar las cosas con un camión de mudanza?”, sentenció Techi.

“Tú has hecho esto para manipularme, porque sabes que yo no puedo hablar con mis hijas y decirle que no quiero vivir aquí”, respondió Techi, sospechando de la actitud de su aún esposo. “Hice esto porque te quiero. No estoy tratando de manipularme. Pasea por la casa, vas a ver que no hay cosas mías”, se justificó José Antonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.