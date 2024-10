Manuel Gallardo fue plantado por Techi, luego de acordar juntarse por su cumpleaños. El “Tiburón” quiso comunicarse con ella, pero no respondió ninguna llamada y esto lo tiene mal. “Hijo, ¿te puedo hablar de hombre a hombre?”, dijo antes de abrir su corazón con Salvador.

“Lo que pasa es que la señora Techi está de cumpleaños hoy y en su casa nadie se acordó de esto y estaba muy triste, entonces me partió el corazón verla así de triste y la invité a comer”, le contó a su hijo, luego de que insistiera con saber su historia. “Estuve esperando en el restaurante y nunca llegó, me dejó plantado”, agregó.

“Estoy preocupado, no sé qué está pasando. No sé si el marido se dio cuenta y la está pasando mal”, confesó. Después de escuchar todas sus palabras, Salvador decidió pronunciarse. “Asu, viejo. Caballero no más. Vas a tener que esperar. Con la presencia del tío es todo mucho más complicado”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.