Las sorpresas de José Antonio Rizo Patrón para su aún esposa Techi De La Puente y su familia NO se detienen. Así que, como cereza del pastel, el hombre llevó a todas de regreso a Casuarinas para anunciarles que recuperó la casa familiar.

“Este es tu regalo, Techi. Lo que te quite, ahora te lo devuelvo. Tu casa, nuestra casa de siempre. Niñas, bienvenidas a la casa que nunca debieron dejar”, sentenció José Antonio, provocando la emoción de todas, a excepción de su aún esposa.

Su hija Belén notó la impresión de su madre y le preguntó cómo se encontraba con la noticia. “No sé (cómo me siento), hija, eso no me lo esperabas, está siendo muy abrupto todo”, aseguró Techi.

Y José Antonio aprovechó para agregar: “Aquí está encerrada toda nuestra historia, Techi. A esta casa llegaron cada una de nuestras hijas recién nacidas, aquí dieron sus primeros pasos. Yo rompí nuestro mundo perfecto de un día para otro y nunca me voy a cansar de pedirte perdón. Pero hoy se termina la pesadilla. Bienvenida a casa y feliz cumpleaños. Te esperamos adentro”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.