María Teresa De La Puente está muy mortificada porque su familia finge que se ha olvidado de su cumpleaños. Techi no puede entender cómo es que le harían algo así.

“Bueno, perdón, permiso, voy a tratar de dormir un poco más después de desayunar”, dijo José Antonio despidiéndose, sin saludarla ni felicitarla.

“Qué feo desayunar sola, ¿no? Todos me buscan siempre para quejarse, para exigirme y cuando una quiere tener un momento bonito nadie quiere estar”, expresó Techi. Tras ello José Antonio no tuvo reparos en soltar sarcástico comentario: “Hay días que me odias y quieres que desaparezca de tú vida, ahora de repente quieres que tome desayuno contigo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.