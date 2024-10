Jose Antonio está muy sorprendido por la confesión que realizó Conchita Méndez. “¿Eso te dijo Manuel? ¿Qué estaba enamorado de mi mujer?”, preguntó preocupado el empresario.

“Destrozó mi corazón en pedacito. No me entiendes realmente, yo me quedé recogiendo los pedacitos durante bastante tiempo”, narró la emprendedora del Terminal Pesquero. “Lo que quiero saber, ¿puedes asegurar que Techi siente algo por Manuel?”, volvió a consultar.

Después de un largo rodeo, finalmente Conchita confesó todo. “Por eso voy a decir que sí, con toda honestidad, trencha está enamorada de Manuel”, expresó. Tras ello, José Antonio le hizo una promesa. “Tú no te preocupes, tú vas a volver con Manuel, yo te voy a ayudar”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.