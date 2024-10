José Antonio Rizo Patrón llegó a la casa de Conchita Méndez en busca de respuestas. “Bueno, cuéntame, ¿qué te trae por acá? ¡qué sorpresa!”, fue el comentario que lanzó Conchita al ver al aún esposo de Techi.

“Bueno, para conversar, me quedé con las ganas, no vine antes porque tenía unos asuntos familiares”, expresó José Antonio. “Comprenderás que no soy una persona chismosa, yo también creo en la familia, aunque sabemos que estás peleado con tu esposa”, agregó la emprendedora, pero él negó todo.

Tras ello, Conchita se animó a contar su historia. “Yo era pareja de Manuel y él terminó conmigo por algo, en ese tiempo tu mujer se mudó al barrio y él empezó a cambiar conmigo…”, mencionó. “Manuel termina conmigo porque se enamoró de otra mujer, tú mujer, la Trencha”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.