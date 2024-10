José Antonio Rizo Patrón encaró a María Gracia, luego de escuchar ciertos rumores sobre que su hija está perdidamente enamorada de Salvador Gallardo. “¿Qué te pasa, papá? ¿Cómo me preguntas esto?”, preguntó Gracia, muy indignada.

El aún esposo de Techi sólo atinó a mirarla seriamente, mientras esperaba escuchar una respuesta. “¿Quién te dijo ese chisme tan mal intencionado? ¿Quién fue?”, consultó nuevamente la mayor de las Rizo Patrón.

Al ver que su padre tenía una postura bastante autoritaria, no le quedó de otra que inventar semejante excusa. “Sí, es verdad. Fui a tocar el timbre de la casa de al lado porque no tenía llaves para entrar a la casa y tenía que esperarlos”, explicó. “Imagina lo patética que me hubiera visto con un vestido de novia afuera”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.