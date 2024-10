Felipe Arosamena llamó a Micaela Gallardo, pero se encontraba en estado de ebriedad. “Micaela, ¿cómo estás, amiga?”, consultó. “Estás borracho”, sentenció la hija de Manuel Gallardo.

Al ver que Pipo no daba una respuesta coherente, lanzó la siguiente pregunta: “A ver, ¿estás solo o estás con amigos?”, preguntó. “Escúchame, ¿estás ahí?”, agregó.

“Pero ¿por qué no vienes? yo quería que vengas”, respondió el estudiante de medicina. “Estoy preocupada nada más, mira mándame la dirección y te voy a mandar un taxi. Voy a decir que no estás en las mejores condiciones”, acotó la Gallardo. De pronto, el estudiante de medicina mencionó lo siguiente: “Eres una genio, me encanta que te preocupes por mí”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.