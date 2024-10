María Gracia Rizo Patrón buscó a Felipe Arosemena para pedirle disculpas; pero el joven se niega a otorgárselo por todo el dolor que le produjo dejarlo plantado en el altar. Así que, al encontrarse con Micaela Gallardo en la universidad, el estudiante le confesó todo lo que estaba sintiendo.

“Me costó (regresar a clases). De hecho, pensé en faltar algunos días, pero creo que prefería estar aquí haciendo cosas, en vez de estar solo en mi casa. Siento mucha vergüenza”, aseguró.

Su amiga intentó subirle los ánimos: “La gente ni se entera, tú tranquilo, de verdad. Todo el mundo está en sus propios líos, eso es lo bueno de la universidad”. Aunque Felipe sigue inquieto con la situación. “Me siento un idiota y siento que todo el mundo me mira como si fuera un idiota. Es como tener toda la cara pintada y no poder sacarte las manchas. Siento que todo el mundo se burla y se ríe de mí”, se lamentó.

Y, en ese momento, le comentó el momento que vivió hace unos minutos con Gracia. “Vino a verme a la universidad”, dijo. Intrigada, Micaela le preguntó más al respecto.

“Sentí muchísima rabia. Yo no estaba preparado todavía para conversar con ella. ¿Y sabes qué? Siento que vino simplemente para estar tranquila y limpiar su conciencia, pero yo no quiero volver a ver a esa chica. Para mí Gracia ya no existe más”, sentenció Felipe. Esa última frase incrementa las ilusiones de Micaela, quien cree que existe un futuro para su relación con el joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.