Felipe Arosemena fue sorprendido por María Gracia Rizo Patrón en su universidad. El joven no esperaba volver a ver a su ex prometida luego de que ella lo dejara plantado en el altar el día de su boda; pero la desesperación de la joven por obtener el perdón de su ex pareja pudo más.

“¿Cómo estás?” fue lo primero que le preguntó la joven al verlo sentado en una silla del patio. “¿Cómo crees que estoy?”, le respondió irónicamente Pipo.

Aunque María Gracia tenía claro su objetivo: sincerarse de corazón con su exnovio. “Mira Felipe, yo no sé muy bien cómo decirte eso. (Quiero) pedirte perdón. Yo sé que la fregué, pero yo no podía casarme contigo porque yo ya no estaba segura de lo que sentía por ti”, aseguró.

Esa afirmación enfureció a Felipe: “Te lo pregunté mil veces. Te di la oportunidad de que me lo dijeras, pero no, tuvo que llegar el día del matrimonio, que me dejes en ridículo delante de todo el mundo para que recién ahí te des cuenta. Es una inmadura, Gracia”.

Pero Gracia tenía un último pedido antes de irse: “Por favor, de corazón te pido perdón”. Aunque Felipe demostró que la situación no es nada sencilla para él: “¿Sabes qué? Mírame a los ojos: no te quiero volver a ver jamás en la vida”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.