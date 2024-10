Conchita Méndez acudió al psicólogo nuevamente para hablar sobre sus problemas del corazón. Sin embargo, esta vez el tema de conversación no fue Manuel Gallardo, sino Goyo.

“¿No será que Goyo está empezando a ocupar el lugar de Manuel en su corazón?”, preguntó el profesional. Esto hizo que Conchita sacara toda la furia que lleva dentro.

“¡Qué le pasa! ¿Usted cree que me voy a fijar en un retaco como ese que no me llega ni a los talones?”, dijo bastante molesta. “¡Yo me largo de acá! Tiene que volver a estudiar. ¡No sabe nada!”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.