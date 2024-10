José Antonio llegó al Terminal Pesquero en busca de Techi, pero se terminó encontrando con Conchita Méndez, quien rápidamente lo llevó a su puesto y comenzó a hablar con él.

“¿Conoces a Manuel? Bueno, él y yo hemos sido pareja durante mucho tiempo”, comenzó diciendo. Enrí al ver lo que estaba haciendo, intentó detenerla a toda costa.

“Conchita, ¿por qué mejor no te saltas el diario de tu vida con este galán?”, dijo su amigo. Sin embargo, ella no parecía querer rendirse. “Hemos sido pareja durante mucho tiempo hasta que llegó su señora. No sé si me dejo entender…”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.