María Teresa De La Puente vio a lo lejos cómo es que Conchita está hablando de la mejor manera con José Antonio Rizo Patrón. Tras ello, se le vinieron muchas cosas a la cabeza.

“José Antonio, qué sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí?”, fue lo que dijo Techi cuando se acercó a su aún esposo.

Por otro lado, él se mostró bastante sorprendido de encontrarla junto con Manuel Gallardo. “No tenía nada que hacer. Me di un salto. No hay nada de lo que me tenga que preocupar. Estás bien acompañada”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.