Conchita Méndez se encontró con Goyo cuando regresaba de estar con Génesis y no dudó en reclamarle por las salidas constantes que está teniendo. “Bueno, nos quedamos orando…”, fue la excusa que dio el pequeño trabajador.

“Se quedaron orando… Claro…”, fue la respuesta sarcástica que dio Conchita. “Conchita, no todo en la vida tiene que ser pachanga…”, mencionó el personaje bastante serio.

“Mira, hermano Goyito, tremenda carita de mosquita muerta que se maneja la hermana apocalipsa”, sentenció Conchita. Goyo no dudó en defender a la muchacha. “Se llama Génesis y es el ser más puro que he conocido en la vida, no como otras personas, como tú comprenderás…”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.