José Antonio Rizo Patrón y María Teresa De La Puente finalmente se quedaron solos en la sala. El papá de las Rizo Patrón tenía un reclamo bastante interesante que realizar. “Me sorprende que seas tan fría conmigo, Techi. Eres la única que no se alegre de que por fin esté libre y esté con mi familia”, sentenció.

Techi tampoco se quedó atrás y comenzó con la lluvia de reclamos contra el padre de sus hijas. “Tú estás loco, ¿no? Crees que tienes el derecho de aparecer y desaparecer cuando a ti te dé la gana”, comentó. José Antonio intentó excusarse. “Techi, no estuve de viaje, no estuve de vacaciones, estuve preso. Soy tu esposo, desde hace más de 20 años, y ahora que por fin estoy con mi familia, alégrate un poco ¿no?”, reiteró.

La molestia de María Teresa radica en que su aún esposo llegó de sorpresa a la casa y se instalo sin previo aviso. “Tú ya no eres el hombre con el que me casé”, expresó. “Me imagino que no saliste de la cárcel de un momento a otro. Debiste haberme avisado antes de salir, así como debiste habernos avisado cuando nos dejaste sin nada”, añadió. Fue ahí cuando aprovechó para exigirle nuevamente el divorcio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.