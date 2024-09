Felipe Arosamena decidió ir en busca de Micaela Gallardo para hablar acerca de lo que pasó en su camioneta, cuando se dieron el beso que derivó en una terrible discusión. “Me siento muy mal, porque sé que me comporté como un imbécil y por eso te quiero pedir perdón. Sé que la fregué, pero yo anoche estaba demasiado bajoneado y no sabía qué hacer”, sentenció Felipe.

Micaela sabe que salió bastante afectada de lo que ocurrió esa vez. No dudó en hacerle saber a Felipe cómo se siente al respecto. “No soy de hacerme la víctima, pero he sido bien sincera y valiente contigo también. Te he dicho cosas que no he le dicho a ningún chico nunca y sólo he recibido respuestas de te quiero como amiga”, manifestó.

Pipo insistió en pedirle perdón todas las veces que sean necesarias para tratar de hacerle saber qué acepta su error. “Perdóname otra vez, eres una persona muy importante para mí, Micaela. Te prometo que voy a solucionar los problemas con Gracia solo”, acotó. Al escuchar esa respuesta preguntó lo siguiente: “¿Vas a regresar con ella?… Vas a regresar con ella”. “No. No sé, o sea… Creo que voy a tratar de perdonarla…”, fue la respuesta del estudiante de medicina.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.