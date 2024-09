Finalmente el encuentro entre Manuel Gallardo y José Antonio Rizo Patrón se llevó a cabo. Este cruce sacó más que chispas. “Me han hablado muy bien de ti, Manuelito. Gracias por haber sido muy buena gente con mis mujeres”, expresó José Antonio.

Por su parte, Manuel empezó a hablar de forma sarcástica. “Es lo que haría cualquier vecino por una familia necesitada”, sentenció. El aún esposo de Techi no se quedaría atrás. “Pero no te preocupes. Ahora que volví no te van a necesitar. Regresó el hombre de la casa”, comentó.

Techi invitó a Manuel a que se retire, pero no lo logró, pues José Antonio desea conversar con él. “Techi, no, por favor. Quiero invitarle un whisky al hombre, quiero conocer un poco más a fondo al nuevo amigo de mi esposa”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.