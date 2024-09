Franco Gallardo llegó de forma inesperada a la casa de Belén y se llevó la gran sorpresa de encontrarse con José Antonio Rizo Patrón. El jovencito se presentó, pero considera que no le cayó del todo bien. Su sentir se lo hizo llegar a su enamorada, quien no dudó en excusar a su papá. “Eso es porque se impresiona de que tuviera enamorado”, expresó.

El hijo del “Tiburón” Gallardo intentó expresarle, por todos los medios, que realmente se sintió mal.

“Me trató como en mala onda. Me hizo recordar a tu abuela la primera vez que la conocí”, manifestó.

“Mi abuela es de otra época, mi papá no es así”, volvió a defender Belén a su papá.

“Belén. es que no soy tonto, sé cuándo alguien me mira feo”, reiteró Franco. Luego de escuchar las palabras de su pareja, Franco creyó que le da vergüenza estar con él. Por su parte, la jovencita asegura que no tiene tiempo para este tipo de discusiones.

“Mi papá acaba de salir de la cárcel y lo último que quiero son conflictos”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.