Conchita Méndez finalmente entendió que los sentimientos que tiene por Manuel Gallardo no son normales. A raíz de esto, pensó que lo mejor sería buscar ayuda profesional. Acudió con un psicólogo, a quien le explicó la verdad a su manera. “Doctor, estoy al borde de la locura por amor. Bueno, doctor. Estoy enamorado un hombre que dice que ya no me ama. He sido capaz de hacer de todo para recuperarlo, me he inventado un matrimonio falso….”, explicó.

El especialista rápidamente entendió qué es lo que estaba ocurriendo. “Se ve que hay un caso de obsesión”, sentenció. Sin embargo, Conchita trató de excusarse: “La persona por la que yo he hecho todo esto es mi pareja, fue mi pareja… Nosotros nos amábamos…”.

Parece que no es la primera vez que el doctor analiza un caso de estos y respondió de forma bastante fría. “Uno se enamora, el amor a veces se acaba y aparece otra gente”, expresó. Además, comenzó a defender a Manuel, causando la indignación de Conchita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.