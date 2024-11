Don Bernardo quedó terriblemente afectado tras el desaire que sufrió cuando fue a visitar a La Cocó. Está sentado en su sala mientras no deja de tomar pisco. Margarita se da cuenta de esta situación y corre a preguntarle por lo que sucede.

“¿Abuelo? ¿Por qué tienes esa carita? Seguro que te fue mal con esa vieja estirada”, manifestó. “Esa mujer me ha roto el corazón, Margarita”, acotó Don Bernardo. “Yo sabía que te iba a hacer algo”, dijo muy segura.

Tras ello, su nieta le pidió que le diera todos los detalles de lo que realmente sucedió. “Llego con mi ramo de flores y los dulces que más le gustaba a la señora Cocó… Toqué el timbre, me abrió una empleada y me llevó a una terraza, estaba con sus amigas, todas de la alta sociedad… La señora Cocó me vio y me desconoció”, acotó.

Finalmente le terminó diciendo que lo trató de lo peor frente a sus amigas “de la alta sociedad”. “Le dijo a sus amigas que yo no era su amigo, que era el jardinero”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.