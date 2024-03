Pituca sin Lucas: ¿Quién es la protagonista de la nueva novela familiar de Latina?

“Pituca sin Lucas” es la nueva producción de Latina Televisión que llegará muy pronto a las pantallas para seguir entreteniendo a las familias peruanas. La próxima ficción cuenta con un elenco excepcional de todas las edades, y entre ellas destaca la actriz Emilia Drago, quien hará su primer papel protagónico, dando vida a “Techi” en esta historia de romance y humor

“Me siento feliz, siento que ha sido maravilloso que me hayan escogido para este protagónico. También estoy agradecida con la producción y con el canal por haberme seleccionado. Nunca me había tocado una responsabilidad tan grande como actriz, pero confío en el equipo. Considero que Latina Televisión está haciendo producciones de calidad y me recuerda mucho la puesta en el cine por el cuidado audiovisual. Veo que esta novela tiene un lado más internacional”, señaló Emilia Drago.

¿Quién es Techi en la novela “Pituca sin Lucas”?

Techi es la típica mujer de clase alta limeña. Pituca por su posición social y económica. Siempre ha llevado una vida acomodada y sin mayores preocupaciones. Ella tiene tres hijas: María Gracia, María Belén y María Piedad. Sin embargo, un día su vida dará un giro de 180°, luego de que su esposo la abandone, dejándola sin algún sustento.

Techi deberá empezar desde cero en un nuevo barrio de clase media; donde tendrá que poner en marcha actividades domésticas que jamás pensó realizar, dejando de lado la burbuja de privilegios en la que siempre vivió. En su nueva realidad conocerá a su vecino Manuel, un personaje que le hará ver la vida desde otra perspectiva.

¿Quién es Emilia Drago?

La reconocida actriz peruana Emilia Drago cuenta con 20 años de trayectoria en cine, teatro y televisión. Es egresada de Ciencias y Artes de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica. Su talento en la actuación la ha llevado a participar en grandes películas como ‘Asu Mare’, ‘Cosa de Amigos’ e ‘Isla Bonita’.

También ha sido parte de importantes producciones televisivas y en obras teatrales formó parte del elenco de ‘Déjame que te cuente’, ‘Todos vuelven’, ‘Unipersonal llámame Mamá’ entre otras más’.

“Pituca sin Lucas” se une al portafolio de producciones de ficción de Latina Televisión, reafirmando su compromiso de ofrecer una programación variada y familiar que sume a su audiencia.