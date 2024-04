Papá en Apuros Capítulo 121: Bárbara le propone iniciar una relación a Cristóbal cuando se vaya Stephanie, ¿aceptó?

Bárbara no tira la toalla con Cristóbal y ahora que sabe que Stephanie se irá a España, comenzó a tirarla maíz al hijo de Martín Seminario nuevamente. La jovencita esta vez se animó a hacerle una propuesta muy interesante, esperando que el cadete acepte su pedido de ser feliz con ella. “Te propongo algo, ¿por qué no sales con ella hasta que se vaya y después y tentamos algo?”, comentó.

Esta idea le pareció totalmente descabellada a Cristóbal, quien respondió lo siguiente: “¿Te estás escuchando? Tú no mereces algo así”. Bárbara es capaz de hacer cualquier cosa por el joven y se lo dejó en claro. “Lo sé y no lo haría si no me gustaras tanto, pero Cristóbal, yo tengo una debilidad por ti”, sentenció.

Lamentablemente, para ella, él tomó la decisión de lugar por Stephanie hasta el final. “He decidido visitar a Stephie y esperarla cuando ella vuelva”, acotó muy seguro. “De verdad no entiendo por qué te gusta más ella que yo”, respondió muy intrigada Bárbara.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.