Papá en Apuros, capítulo 66 COMPLETO: Cristóbal no quiere regresar con Stephanie

¡No hay segundas oportunidades! Tras haber terminado con Stephanie, Cristóbal está decidido a seguir con su vida lejos de ella. La hermana menor de Matías aún tiene sentimientos por el cadete; sin embargo, el hijo de Martín está convencido de que tienen diferentes destinos y le dejará el camino libre a Pedro.

“Yo me he sentido súper mal desde que terminamos… y después veo videos tuyos con Bárbara… cómo crees que eso me hace sentir”, le dijo Stephanie a Cristóbal en el reciente avance. “Yo creo que aquí cada uno debe seguir su camino y si tú quieres estar con Pedro, adelante… ya no me importa” responde el cadete. ¿Será este el fin de la relación de Cristhep?

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Julieta y Matías fueron juntos a visitar a la mamá de la joven al cementerio. Matías decidió dejar sola a su prometida con su madres; sin contar que escucharía algo revelador. “Ay, mamita. Me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar, porque a veces siento que no voy a poder con todo, que me voy a desmoronar.Matías me ha querido como nunca antes nadie me ha querido. Yo me voy a casar con Matías. Ayúdame por favor, mamita, a olvidarme del señor Martín para ser feliz con Matías”, le pidió Julieta a su difunta madre.

Tras escuchar esta confesión de su pareja, Matías decidió desahogarse con ‘La Gringa’. “Acompañé a Julieta al cementerio y escuché algo malo. Dijo que estaba intentando enamorarse de mí, que seguía enamorada del comandante. Yo no merezco eso”, le comentó Matías a su amiga Kate.