Papá en Apuros, capítulo 75: ‘La Gringa Kate’ le confiesa a Matías que está enamorada de él

Kate no puede ocultar más sus sentimientos por Matías y antes de regresar a su país, decidirá confesarle que está enamorada de él. Esta noticia tomará por sorpresa al enamorado de Julieta, quien quedará confundido por esta inesperada revelación. ¿La confesión de Kate cambiará los planes de boda entre Matías y Julieta”

En el reciente avance del episodio se observa en el puerto a Kate y Matías conversando sobre la próxima partida de ‘La Gringa’. “¿Cómo te vas a enamorar de mí? No puede ser”, dice Matías al conocer los sentimientos de Kate. “Ahora entiendes por qué me voy, no puedo seguir pensando en ti”, responde la amiga de Julieta entre lágrimas.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Cada vez está más lejos la fecha de tan esperada boda de Natalia. Martín Seminario le reveló a la madre de su hijo que no podrán darse el sí hasta después de que nazca el bebé. “Natalia, hay una norma que dice que las mujeres divorciadas que se quieran casar antes de los 300 días después de su divorcio tienen que presentar un certificado médico negativo de embarazo o una dispensa judicial. Pasados esos 10 meses, recién nos podemos casar. La ley es la ley”, dijo el Capitán.

Por otro lado, Julieta y su padre Ramón por fin reconstruyeron su hogar, luego de que un desastre ambiental lo dejará totalmente destruido. Ambos personajes se emocionaron al ver cómo quedó su nueva casa. Papá. “No lo puedo creer, esto es hermoso. Nos lo merecemos”, gritó emocionada Julieta. “Las cosas que más cuestan son las que más valoramos”, agregó Ramón.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.