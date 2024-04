Papá en Apuros Capítulo 114: Natalia lanza ultimátum a Jorge para que deje de buscarla

El tema del bebé no sale de la cabeza de Jorge Arrarte, quien todavía no se puede olvidar de lo que sucedió. Ahora quiere convertirse en padre a toda costa y no deja de buscar a Natalia Rodríguez para que esto realmente suceda. Incluso esta vez acudió a su domicilio a altas hora de la noche con un insólito pedido.

La secretaria decidió abrirle las puertas y atenderlo. Sin embargo, fue para botarlo, pues no quiere saber nada de él. “Si tu sigues gritando que este es hijo es tuyo, vas a perder tu trabajo, vas a perder a Martin y vas a perder a tu casi hijo. Te vas a quedar si nada”, expresó.

El instructor no se da por vencido y siguió insistiendo. “Tengamos un hijo, piénsalo”, comentó de forma muy coqueta. Ella continuó negándose rotundamente. “Ahora te tienes que ir, en un taxi, en silencio sin despertar a mi hija”, mencionó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.