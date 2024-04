Papá en Apuros Capítulo 109: Martín enfureció con Ramón por dejar que Julieta visite a sus hijos

Natalia Rodríguez tuvo una llamada muy interesante con Marina, la pequeña no quería hablar con ella e intentó cortarle en todo momento. Sin embargo, en una de esas le confesó que Julieta Olaya los había ido a visitar. La secretaria no tuvo mejor idea que comunicárselo a Martín Seminario. Como la situación entre ambos aún es tensa, el capitán de Fragata se molestó muchísimo.

El comandante habló con Ramón, pues no desea que Julieta vuelva a pisar su casa. “Pésimo, Ramón. Estoy muy molesto. No sé por qué Julieta fue a la casa ¿Quién lo autorizó?”, dijo en un tono muy amenazante ante la sorpresa del señor. “Julieta estuvo de visita… A ver a los niños un ratito”, contestó intentando calmar a Martín.

Fue el mismo marino quien confesó cómo se enteró de todo. “Natalia me lo contó, pero no me parece bien, Ramón”, expresó. Además, añadió que todo esto tiene un motivo muy importante: “Te pido, por favor. Que no se vuelva a repetir. Mis hijos necesitan a acostumbrarse a estar sin ella”, fue lo último que acotó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.