Papá en Apuros Capítulo 108: Luna decepciona a Jhonatan por un motivo más que inesperado

Luna Seminario decidió salir con Jhonatan y Pablo al mismo tiempo para, de esa manera, decidir de quién realmente está enamorada. Sin embargo, este “método” molestó al hijo de Vicky y le dijo cómo realmente se sentía con la situación.

En el capítulo 108 de “Papá en Apuros”, Luna buscó a Jhonatan para saber su respuesta de la propuesta que le hizo. El cadete le aclaró que no aceptaría esa relación. “Déjame decirte que me he decepcionado muchísimo que quisiera salir con Pablo y conmigo al mismo tiempo”, aseguró Jhonatan.

Pero Luna no veía nada malo en su decisión: “¿Por qué? Yo solo me quiero decidir entre uno de ustedes dos”. Así que Jhonatan sentenció: “¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que siento por ti. Y si tú no estás segura, estamos perdiendo el tiempo”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.