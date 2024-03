Papá en Apuros Cap 93: Martín confía en la inocencia de Julieta tras acusación de robo: “Tú no tienes nada que ver”

Martín Seminario llego hasta la casa de Julieta Olaya para verificar cómo estaba la joven después de enterarse que había sido acusada del robo de la billetera a un comensal extranjero en el restaurante de Vicky.

En el episodio 93 de “Papá en Apuros”, Julieta fue acusada de extraer la billetera de un joven argentino. Así que, rápidamente, el Capitán de fragata de La Marina fue a buscarla para manifestarle su apoyo.

“Mis hijos confían tanto en ti que ni siquiera intentaron entender nada. Ellos se pusieron de tu lado y de ahí no los va a sacar nadie”, aseguró el Comandante.

Pero Julieta no se quedó tranquila y le consultó si él también confiaba en él; para Martín no hubo dudas. “¿Yo? No tengo ninguna duda de que no tienes nada que ver”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.