Papá en Apuros Cap. 105: Vicky termina su relación con Jorge y destruye su corazón hasta casi desaparecerlo

Después de que Vicky le confesara su amor a Ramón Olaya y sellara lo que había dicho con un apasionado beso, decidió tomar cartas en el asunto y hablar seriamente con Jorge Arrarte. La mamá de Jhonatan Quiroz le mencionó al instructor que ya no desea tener un compromiso con él, aunque al inicio no fue muy clara.

“Estuve pensando en nosotros… O sea, nuestra relación, de los encuentros que hemos tenido en los últimos meses y….”, comenzó diciendo mientras que Jorge no lograba entender lo que le decía. “Yo ya no siento lo mismo por tu y así no nos podemos casar”. le mencionó.

“¿Se acabó?”, fue lo que contestó Jorge con una mirada desencajada. “Yo no quiero se tu esposa, no me quiero casar contigo, no quiero estar contigo ni nada. Si seguimos juntos vamos a ser infelices. Tenemos que estar contentos, estar con personas que nos hagan sentir bien”, sentenció Vicky.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.