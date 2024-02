¿Matías también siente algo por la gringa? Julieta le exige que diga la verdad sobre sus sentimientos | Papá en Apuros Cap 85

En el capítulo 85 de Papá en Apuros, Julieta habló con Matías sobre La Gringa. La pareja sintió pena por la joven estadounidense, pero al hablar de ella, la chorrillana se dio cuenta de que Matías se mostró un poco más interesado por su amiga.

“Ella merece alguien que la quiere o que la ame. Es una chica linda, buena, honesta”, señaló el hijo de Vicky mientras hablaba con su prometida. Al escucharlo, Julieta le recriminó: “Mira como te pones cuando hablas de ella. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué sientes por ella?”.

Por su parte, Matías le reveló que siente mucho cariño, pero que nada sentimental por ella. “No me gusta. No te voy a negar que alguna vez le he echado ojo. No te inventes cosas en la cabeza, yo no estoy enamorado de la gringa”, afirmó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.