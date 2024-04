¿Jano Baca utiliza los mismos encantos que “Elvis Tangoa” para enamorar? Esto fue lo que confesó

Jano Baca es el encargado de darle vida a “Elvis Tangoa” en la novela familiar de Latina Televisión “Papá en Apuros”. El personaje se ganó rápidamente el cariño de todos los televidentes por sus ocurrencias e inolvidables apariciones. El actor es quien se lleva todos los aplausos y cariño del público, quien está muy agradecido por el apoyo brindado.

Una de las características más notorias del cadete, es que constantemente se las da de galán e intenta conquistar a cualquier chica que se le cruce. Aunque ha demostrado tener debilidad por Bárbara, sus dotes y frescura para intentar conquistar a la hija de Natalia Rodríguez no han pasado desapercibido. Por este motivo, en una entrevista exclusiva de Latina Entretenimiento, se le preguntó si fuera del personaje también tiene esta “frescura” para hablar con mujeres.

Jano confesó de todo en el reciente “¡HOLA LATINA!” en el que participó. “En absoluto… Para nada. Elvis es encarador, a mí más bien me cuesta. De hecho, a mí mi enamorada me encaró, sino no hubiera pasado nada. Ella fue y me sacó a bailar…”, confesó el artista.

Mira AQUÍ la ENTREVISTA inédita a Jano Baca

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.